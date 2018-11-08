不滿川普...女力大爆發！美眾院女議員95席史上最多

美眾院女議員達95席寫下歷史，圖為民主黨的斯潘伯格（Abigail Spanberger）進軍眾議院。（歐新社）

2018-11-08 00:14

〔中央社〕美國今年期中選舉女性力量大突圍，進軍眾議院的女性候選人史上最多，拿下席次也創新高，已知至少大增逾10席達到95席。而激出這股女力的正是美國總統川普。

彭博（Bloomberg）報導，截至目前為止，已有95位女性當選眾院議員，超越這屆國會創下的84位紀錄。參議院女性議員人數最多則可能增加一席，可能超過當前的23人。

美國國會女議員人數原本占20%，參院占23%，眾院占19%。

今年投身國會初選的女性創史上新高，多數是民主黨人。當中許多人決定挺身一戰，是受到川普對女性的態度、「我也是」（#MeToo）反性侵性騷運動以及2016年川普登上大位的刺激。

民主黨民調專家雷克（Celinda Lake）說：「獨立派、進步派、郊區高收入女性、尤其民主黨女性，顯然因川普勝選和帶來的負面影響而受到激發。」她們從上次大選得到的教訓是，「如果川普能當總統，誰都能當總統，所以我也應該投身至少國會或州議會選舉」。

民主黨在重要戰區提名女性出征，助他們攻下眾議院掌控權。例如維吉尼亞州的斯潘伯格（Abigail Spanberger）和威克斯頓（Jennifer Wexton）、新澤西州的薛瑞爾（Mikie Sherrill）及明尼蘇達州的克萊格（Angie Craig），都打敗共和黨對手搶下席次。

擊敗共和黨現任參議員的女性民主黨候選人羅森（Jacky Rosen）在勝選演說中說：「在女性大贏的這晚，對我們而言，這是具歷史性的一夜，因為內華達州現在成為全美有2位女參議員的第5州。」