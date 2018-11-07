華裔趙美心、台裔劉雲平 成功連任美國聯邦眾議員

2018-11-07 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國期中選舉結果陸續出爐，其中加州民主黨華裔眾議員趙美心（Judy Chu）及台裔眾議員劉雲平（Ted Lieu）確定連任。趙美心表示，「台灣是亞洲非常重要的民主政體之一」，指台灣不只是美國的貿易夥伴，更是「戰略盟友」，並希望「美國與台灣能持續良好關係。」

綜合外電報導，美國期中選舉於台灣時間今（7日）晚開票結果陸續出爐，聯邦眾議員趙美心、劉雲平大幅領先對手，最後確定連任。結束後趙美心偕州參議員候選人的丈夫伍國慶（Mike Eng），與多名民主黨候選人，一同舉行「聖蓋博谷選舉之夜慶祝活動」。

趙美心在活動中接受《中央社》記者提問，回應連任後對台美關係的看法，她回答，「數年來這（台美）都是一段相互支持的關係，我希望能夠繼續下去。」她進一步說明，「台灣是亞洲非常重要的民主政體之一，對美國來說擁有這樣一個國家是很重要的，不只是貿易夥伴，更是戰略盟友。」

65歲的趙美心自2008年首次當選後，成功連任至今，她堅持要「積極對抗川普」，也反對「川普將所有中國學生都當成間諜看待，這是錯誤的，而且是嚴重的刻板印象。」49歲的劉雲平則在開票不久後發出推特（Twitter），信誓旦旦地表示「民主黨將拿下眾議院多數席次。」果不其然，他在第33選區，成功勝選連任眾議員。