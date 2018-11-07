去年是假新聞 柯林斯詞典2018年度代表字是...

英語權威字典《柯林斯英語詞典》今（7）日公布2018年度代表字，為「一次性使用」（Single-use）。（圖擷取字《柯林斯英語詞典》網站）

2018-11-07 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕英語權威字典《柯林斯英語詞典》（Collins Dictionary）今（7）日公布2018年度代表字，為「一次性使用」（Single-use）。去年是「假新聞」（Fake news）稱霸。

綜合外媒報導，隨著世界逐漸意識到塑膠廢物對環境造成損害，越來越多人拋棄一次性用品，讓術語「一次性使用」或只使用一次出現在普通對話中。《柯林斯英語詞典》表示，隨著污染問題成為全球政治議題，自2013年以來，「一次性使用」這個詞的使用次數已增加了4倍。

代表字候選名單還涉及其他環保與政治議題，包括「素食主義」（vegan）以及「plogging」，這是picking up litter（撿垃圾）和Jogging（慢跑）的結合字，還有反性侵運動「我也是」（MeToo），還有用於電影界的洗白現象的「Whitewash」，意指用白人演員演各種角色，用化妝演出亞洲人、美洲原住民等。

其中有2個候選字詞與2016年代表詞「英國脫歐」（Brexit）有關，包括意指後備方案的「Backstop」，以及形容中年白人脫歐支持者的貶義詞「Gammon」，意指煙熏豬肉。

《柯林斯》去年選出的代表字是「假新聞」、2016年是「英國脫歐」、2015年為「追劇」（binge-watch），2014年是「照片炸彈」（photobomb），2013年是「極客」（geek）。