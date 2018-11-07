無懼公安威脅 「江蘇小哥」介紹「中國貪官」在美豪宅

有網友在留言處補充，指稱影片0分22秒處拍到的是廣西桂林前副市長仇祖和的豪宅。（圖擷取自Youtube）

2018-11-07 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕被網友暱稱為「江蘇小哥」的中國劉姓青年因在Youtube上發表多篇影片批評中國政治引發熱議，甚至因話題敏感，遭到中國公安上門威脅。不過他無懼壓力，不但在網路上強槓中國官媒《環球》總編輯胡錫進，日前更PO出在美國路過中國「貪官」在美國豪宅的影片，諷刺意味相當濃厚。

劉姓青年網名「Vlog心聲」，近日於Youtbe上批評中國政治而爆紅，江蘇小哥不但批評中國政治，還盛讚台灣民主，更曾因呼籲「台灣絕不能被中國統一」引發熱議。不過日前他不但中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博點名批判，更傳出他位於江蘇的老家遭中國公安上門威脅。

沒想到江蘇小哥不但強硬回應《環球》總編表示「這個世界上還有幾個要翻牆看YouTube的國家」？甚至更在昨（6）日貼出在美國遊玩的影片標題打上「傳說中的洛杉磯二奶村」，指出影片中豪宅是中國一些「貪官」、「二奶」、「小三」的住所，也有網友在留言處補充影片中「0分22秒那棟是廣西桂林前副市長仇祖和的豪宅」。

對此，不少網友認同江蘇小哥的想法，也佩服江蘇小哥的骨氣，不過也有不少人擔心，江蘇小哥再這樣與中國公開作對，勢必會惹禍上身。

江蘇小哥影片：