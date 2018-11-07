日本消費稅之亂！在店內吃外帶怎辦？國稅廳：算10％

日本國稅廳拍板，請店家將食物做成外帶卻在店裡吃，也算10%消費稅。（圖取自網路）

2018-11-07 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三日前宣佈，預計2019年10月日本將會上調消費稅至10%，但食物若是外帶就維持現行8%，引起民眾混亂。不少人認為可鑽漏洞，因為若是想要內用，就請店家先做外帶再拿到桌上吃就好了。對此日本國稅廳拍板，訂外帶食物結果在店裡吃也算10%。

據《讀賣新聞》報導，未來民眾若前往超商或超市購買食物與飲料，店員將會先行詢問顧客內用或外帶，若在店內設置的座位區中飲食，將一樣視為內用，課以10%的消費稅，不在8%的優惠對象中。

報導指出，許多超商業者認為國稅廳的聲明沒解決問題，因為有些超商外頭也會設置桌椅，郊外的停車場也有許多店家會這樣做，那到底要歸類內用還是外帶，業者要求國稅廳給出更詳細的答案。

對於消費稅的規定愈來愈複雜，許多日本網友都認為好麻煩，「真的是很麻煩，超商便當本來就是讓人帶走的，全算8%不就好了」、「這太白癡了，乾脆不要有稅率優惠」、「以後應該很多店索性撤掉飲食區」、「外帶的袋子也要錢，不是一樣」、「徒增超商店員工作量，員工愈來愈難留，我看以後全日本的超商店員都會只剩外國人」、「景氣變冷了變冷了」、「這些官員的腦子是認真這樣想嗎」。