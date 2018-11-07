躲內戰逃往美國 索馬利亞難民成首位穆斯林女議員

20多年前以難民身分來到美國，索馬利亞裔的歐瑪成美國國會歷史上首次穆斯林女性議員。（路透）

2018-11-07 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕2018美國期中大選開票持續進行中，據目前開票結果顯示，共和黨保住參議院過半席位，而民主黨時隔8年重新奪回眾議院，本次期中選舉也創下許多紀錄，為了躲避內戰，而逃往美國的索馬利亞難民歐瑪（Ilhan Omar），成美國國會歷史上首位穆斯林女性議員。

綜合美國媒體報導，36歲的歐瑪在明尼蘇達州第5國會選區的選戰中，以78%的得票率大勝共和黨對手，為民主黨搶下一席眾議員，她也創下多個歷史記錄，成美國國會歷史上首位穆斯林女性議員、首位索馬利亞裔國會議員、首位非洲難民身分的議員；歐瑪在推特上感謝選民支持，「非常榮幸能在我人生中能代表大家前往國會。」

歐瑪在她8歲時和家人一起逃亡，躲避血腥的索馬利亞內戰，她以難民身分抵達美國，十多歲時來到明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯（Minneapolis），後來成為首位在州議會的首位索馬利亞籍女穆斯林議員，現在再創歷史。

歐瑪曾是《時代》（TIME）封面人物，在專訪中，她表示：「作為一個穆斯林，作為一個難民、作為一個黑人、在美國社會中都是一種異類以及容易被他人所標籤，從而限制了你未來」。

除歐瑪外，本屆選戰還有另外一名女性穆斯林眾議員成員，曾在川普競選場合鬧場被逮的42歲巴勒斯坦裔移民特萊布（Rashida Tlaib），在民主黨票倉密西根州進行同額競選，挺進國會。