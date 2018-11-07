嚇！少年成績差被唸 竟用課堂學到的專業知識幹掉媽媽...

2018-11-07 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名15歲男生雷莫斯（Gregory Ramos），疑對某科考試成績拿D等被媽媽克莉凡潔（Gail Cleavenger）碎唸不滿，他竟用刑事司法課程學來的知識弒母，還佯裝家中遭竊、媽媽下落不明，但警方深入調查發現案情不單純，這才揭穿殘忍內幕。

綜合媒體報導，當地警方透露，雷莫斯因一門課成績不佳與46歲的克莉凡潔發生爭吵，竟趁深夜時分勒死對方，用手推車將屍體運上車，打電話要求兩名17歲的友人賽格拉瑞克（Dylan Ceglarek）與波拉斯（Brian Porras）協助棄屍，合力埋在附近教堂的火一個洞內，並故佈疑陣，將案發現場布置成闖空門的樣貌，隔天放學後回家再報警。

報導指出，警方表示，雷莫斯不僅是警署青年志工，還曾在學校修習刑事司法與犯罪現場調查課程，立志成為一名兇殺案偵探，當調查人員帶他重返現場模擬犯案過程時，他坦承自己利用學來的犯罪現場分析知識試圖掩蓋犯罪事實，甚至以自己為傲，演技好到讓人害怕，且毫無悔意，警長奇特伍德（Mike Chitwood）直呼自己遇過不少反社會者，雷莫斯的嚴重程度可擠進前3名。

報導提到，警方指出，雷莫斯供稱殺母只是「先發制人」，因為他相信媽媽總有一天會幹掉他，但目前並無證據顯示兩者之間的絕對相關。

據了解，雷莫斯上週六（3日）已遭到逮捕拘留，同時被控涉嫌謀殺，至於共犯們則暫時被軟禁在家接受監督。