德州保衛戰！挺台參議員連任 克魯茲擊敗民主黨超級新星

州共和黨重量級參議員克魯茲（Ted Cruz，圖左）成功連任，擊敗從眾院轉戰參院的民主黨新星歐洛克（Beto O’Rourke，圖右），共和黨保住德州關鍵一席。（美聯社資料照）

2018-11-07 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國6日舉行期中選舉，為川普政府的重大考驗。德州共和黨重量級參議員克魯茲（Ted Cruz）成功連任，擊敗從眾院轉戰參院的民主黨新星歐洛克（Beto O’Rourke），共和黨保住德州關鍵一席。

綜合媒體報導，共和黨已經稱霸德州30多年，一直是無法撼動的鐵票區，這次克魯茲雖然一直在民調領先，但歐洛克緊追不捨，民調僅有些微差距，被認為是民主黨有望扳倒共和黨的地區。來自德州的女歌手碧昂絲（Beyoncé）也在投票結束前幾小時，在社交媒體Instagram上連續發表3則貼文，力挺歐洛克勝選，並呼籲粉絲投票支持。

46歲的歐洛克從2013年開始擔任德州第16選區的眾議員，他曾是一名龐克搖滾樂手，歐洛克在今年8月強力捍衛美式足球員在演奏國歌時以單膝下跪方式抗議警察暴力執法的權利，聲勢大漲，雖然這次歐洛克落敗，但他的超高人氣，已經有支持者開始力推他參加2020年的總統大選。美國影星達希卡登（D'Arcy Carden）直接在推特上表態，「我迫不急待要在總統大選中投票給歐洛克了。」

克魯茲的立場一直是「抗中親台」，在「川蔡通話」後，僅管美國受到中國施壓，仍在總統蔡英文過境美國時，與蔡總統見面。中國利誘台灣多個友邦斷交時，克魯茲也出聲力挺台灣，指責中國採取行動孤立台灣，稱美國將永遠支持在台灣的友人與盟友。