窮到搶著賣腎！川普制裁引伊朗通膨 貧民求高抬貴手

美國政府重啟對伊朗石油的禁運制裁，讓伊朗人民生活更雪上加霜，許多貧民張貼賣腎廣告只為了一條生路。（美聯社資料圖）

2018-11-07 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府8月對伊朗進行第一波制裁後，引發伊朗民眾上街抗議，而5日重啟對伊朗石油的禁運制裁，通膨讓伊朗人民生活更雪上加霜，首都德黑蘭有許多貧民張貼賣腎廣告，只為了一條生路，有貧民表示，美國總統川普雖然曾表示制裁並非針對伊朗人民，但受苦的永遠都是底層百姓。

據《朝日新聞》報導，在伊朗，只要向官方的「伊朗腎臟財團」登錄並獲得許可提供腎臟後，可獲得1億8千萬伊朗里亞爾（約新台幣13萬元）的報酬，但地下腎臟黑市猖獗，許多貧民會張貼廣告或藉由網路尋找買主，如德黑蘭的醫院牆壁以及廁所中，就四處可見販賣腎臟的手繪廣告，上面還寫著「急售，徵求腎臟買主」。

有醫院員工透露，每天上班時都忙著把這些廣告撕掉，但隔天馬上又有人全貼回來。也有內部相關人士透露，今年器官移植的數目比去年增加兩倍，捐贈者大多是20到30歲的男性，理由都是為了維持生計。

一名在德黑蘭經營電氣行的44歲男子表示，自從美國總統川普5月宣布退出2015年簽訂的伊朗核子協議，並決定對伊朗重啟制裁後，經濟惡化讓他生意慘澹，月收入只有約110萬伊朗里亞爾（約新台幣815元），還欠了約2.9億伊朗里亞爾（約新台幣21萬元）的高利貸，債主還威脅他若是月底不還錢就會提告讓他吃牢飯。

這名男子家中有四口，除了太太還有2個9歲與2歲的兒子，他哭訴為了未來根本走投無路，今年10月初他將腎臟賣掉，賺了3億伊朗里亞爾（約新台幣22萬元），但幾乎都拿去還債。「雖然川普說他不是針對伊朗國民而是政府，但受苦的是人民啊！」