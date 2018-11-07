中國嫩董掌千億企業 被爆原因是官場鬥爭清洗後被抓上位…

2018-11-07 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安一家資產逾千億人民幣的國營企業，被發現董事長及另2名董事，竟然都是20多歲的剛畢業年輕人，引發爭議，事件曝光後，中國官方已下令3嫩董停職接受調查，而西安新高區財政局長也遭免職，但事件還沒了，經過媒體追查，這些嫩董上位的原因，竟是來自西安的官場鬥爭後的清洗，這些背景成謎的年輕人取代原來被高官罷佔的肥缺，而官場鬥爭黑幕疑似還在進行中。

綜合媒體報導，僅就職52天就被停職的西安高新控股有限公司（簡稱：西安高新控股）嫩董李甜，不止掛名西安高新控股董事長，她名下還掛著其他6家國企的總經理或高管，每一家的註冊金額都逾億人民幣；而她的這些職務，全部接收原西安高新區財政局局長閻玲兼任。

據報導，西安政壇歷經一場慘烈的官場鬥爭，西安市委副書記、市長上官吉慶不止消失在市府官網上，且與他同派系的程群力（西安市政協原主席）、錢引安（陝西省委常委、祕書長）等人已被調查；一些公務員兼職肥缺怕被舉報，急著找來旗下一些企業員工頂替。

雖然事後，西安市政府堅稱李甜等人都沒有特殊家庭背景，但是，遭到質疑的是，如果這麼單純，李甜怎麼可能通過西安市高層同意身兼7個董事、3個監事。

報導追蹤，李甜是誰其實不重要，重要的是她背後的人是誰，且更重要的是，總資產高達1270.38億元人民幣（約5590億台幣）的西安高新控股，旗下控股逾20家公司，不止是西安市政府的錢庫，也是融資平台，而這事件讓整個官場黑幕被逐步掀開。