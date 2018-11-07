若美艦停太平島？美機構分析：中國將視為嚴重挑釁

美國分析機構發表文章指出，若美艦停泊太平島，對中國將是「嚴重挑釁」。（歐新社資料照）

2018-11-07 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕美中南海角力日漸緊張，美國「2018年財政年度國防授權法（NDAA）」曾要求美國防部評估台美軍艦互泊的可能性，而我國國防部長嚴德發5日曾表示，若是理由為「人道救援」，國防部應會同意美艦停泊太平島。對此，美國分析機構發表文章指出，若美艦停泊太平島，對中國將是「嚴重挑釁」。

據《美國之音》報導，美國安全情報諮詢公司「戰略預測（Stratfor）」發表的刊物「世界觀（world view）」指出，過去幾個月來美艦已兩度穿越台灣海峽，美軍正在提升對台海的影響力，若台灣允許美方使用太平島，將「進一步挑戰現狀」，對中國將是一個「嚴重挑釁」。

分析指出，中國與台灣在南海雖有主權重疊的地區，但中方盼望兩岸統一後能一並聲稱擁有太平島主權，因此中方也相當擔心台灣讓美國或越南等對手使用太平島。雖然中國有此算盤，但台灣近年來將中國擴張視為「最大挑戰」，加上近2年來中國加強對台軍事壓力，可能導致台灣藉由與美合作來強化對太平島的控制，同時進一步制衡中國。

分析也提到，與前朝相比，「台灣現任政府較不關切戰爭遺產」的問題，許多台灣人也認為太平島沒什麼經濟價值，甚至有學者建議將太平島長期租給美軍使用，「這種爆炸性行為一定會激怒中國並加劇緊張」。分析認為，若美方租用太平島，中國將會提高對該區域的軍事存在，並加強對台軍事壓力，也會讓美中在該區衝突升溫，雙方軍艦碰頭與進行攔截的機率也將增加。