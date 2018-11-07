稱「再教育營」維護人權 中國：為國際反恐做出貢獻

中國被世界各國認為人權低落，其中尤以新疆最為嚴重，圖為在新疆巡邏的中國警察。（美聯社）

2018-11-07 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權理事會6日在瑞士日內瓦舉行對中國人權狀況的普遍定期審議（UPR），中國方面則遞交《國家人權報告》回應，至於各成員國嚴正關切的新疆「再教育營」問題，中國副外長樂玉成強硬回覆「中國是在為國際社會反恐做出貢獻」。

根據《德國之聲》報導，在本次定期審議中，聯合國人權理事會各成員國代表最常提到的問題是，中國新疆再教育營涉嫌非法大量拘押民眾，以德國為首的歐洲國家代表普遍對新疆少數群體權益及宗教信仰自由感到憂慮，美國代表更明確要求中國「再教育營」停止運作。

對此，率領中國代表團出席本次定期審議的中國外交部副部長樂玉成表示，中國在過去幾年的反恐鬥爭中獲得的寶貴經驗便是「穩定是首要的，必須防患未然」，他解釋道，職教機構（即外界口中的新疆再教育營）便是幫助少數受恐怖主義影響者擺脫極端思想，進而回歸社會，以防止這些人成為施暴者或受害者。

樂玉成進一步指出，設立職教機構的做法已保障絕大部分的人權，同時更挽救少數民眾，是積極維護人權的探索，他強調，中國在新疆地區的去極端措施，是為國際社會反恐做出極大貢獻。