巴總理中共黨校演說 電視台直播竟「北京」變「乞討」...

2018-11-07 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕今年8月就任的巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan），2日訪問中國、4日於中共中央黨校演說，巴基斯坦國家電視台（PTV）實況轉播，不過卻疑似鬧笑話，螢幕左上角原本要打北京的英文「Beijing」，未料誤植成「乞討（Begging），在網路上引發熱議，事後PTV也公開道歉。

綜合媒體報導，網路上釋出轉傳的畫面顯示，伊姆蘭汗當時似正於中共中央黨校內發表談話，PTV也全程直播，但有眼尖網友發現，畫面上標註的演講地點「怪怪的」，怎麼是「乞討」的拼音而非「北京」，還持續播出約20秒才緊急「下架」移除，這個畫面也被截圖到社群網站上瘋傳調侃。

報導指出，疑似眼見風波越鬧越大，PTV只得公開致歉，並以「令人遺憾」一詞形容這起烏龍事件，強調對於涉事人員責任決不寬貸。有媒體透露，該間電視台的新聞部主任、技術總監、控版人員等已被停職。

報導提到，巴基斯坦政府近來面臨嚴峻的經濟挑戰，例如經常帳赤字擴大，雖然沙烏地阿拉伯上月曾表態願提供60億美金（約新台幣1845億3343萬元）援助，但巴國官員坦言「不夠」，打算向國際貨幣組織（IMF）協商紓困，伊姆蘭汗此次親訪中國，被外界認為想討數十億美金金援，協助避開金融危機，沒想到敏感時機卻有豬隊友疑似凸搥。