川普政府重大考驗！ 美期中選舉開始計票

美國6日舉行期中選舉，為川普政府的重大考驗，將改選眾議院435個全部席位、參議院100個席位中的35席，以及50個州中的36個州長和州議會。（法新社資料照）

2018-11-07 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國6日舉行期中選舉，為川普政府的重大考驗，將改選眾議院435個全部席位、參議院100個席位中的35席，以及50個州中的36個州長和州議會。各州投票將在美東時間晚間6時（台灣時間上午7時）陸續結束，屆時美國媒體也將開始公布調查結果。

綜合媒體報導，民調顯示，民主黨很有可能在眾議院獲得多數席位，但這次參議院改選的席位中，只有9個來自民主黨，仍難挑戰共和黨在參議院的多數黨地位。如果民主黨順利在眾議院獲得勝利，民主黨可以啟動國會對川普政府的調查，從總統川普的納稅申報到可能的利益衝突，挑戰川普對沙烏地阿拉伯、俄羅斯和北韓問題的提議，並反對他的移民、減稅和貿易政策。

有分析認為，彈劾川普仍然很難達成，因為民主黨必須掌握參議院3分之2的贊成票才能通過對總統的彈劾案。

香港《南華早報》及《英國廣播公司》（BBC）中文網引述學者和官員指出，雖然川普可能會在內政上受民主黨掣肘，但兩黨的中國政策並無太大差異，選後華府仍將由對中強硬派主導。

白宮表示，川普在數週前已經透過郵寄方式投票，他在投票日不會露面，將在白宮與親友觀看開票結果，意味著很難看到川普在推特上發文。