期中選舉陰雨天 大華府區居民投票仍踴躍

2018-11-07 03:28

〔中央社〕美國期中選舉今天上午開始投票，鄰近華府的維吉尼亞州上午6時就看到許多民眾趁上班前、前往投票所投票。

大華府地區今天是陰雨天，但北維地區臨近地鐵站羅斯林（Rosslyn）的投票所為例，上午約9時下著大雨，投票情況仍踴躍，還看到有家長帶孩子親歷民主投票。

北維州一帶是民主黨大本營，許多選民不約而同地談到，投票最大動力來源就是美國總統川普。

30歲的約書亞投票後告訴中央社，他不太樂見現在的白宮發生那些光怪陸離的事，在沒提到川普名字情況下，他說，這一次期中選舉非常不一樣，在這個時間點一定要藉投票送出清楚訊號，「我要告訴他，我對他的治國方式感到不悅」。

傑曼則告訴中央社，他從18歲開始就從來沒放棄過任何一次投票機會，有鑒於美國現在的狀態，他認為這次期中選舉一定要投票，他不會等到2020年總統選舉才出門，希望美國這一次選舉後能變得更好。

投票前，川普自己也承認，雖然他的名字不在選票上，但他就是期中選舉主角，也認同媒體所說這是對他執政近2年滿意度的一次公投，而選前多個民調顯示，川普所屬的共和黨恐難保有聯邦眾議院多數黨優勢，但在聯邦參議院，共和黨有可能比現有的微弱多數51席、再增加幾席。

維州投票所的投票時間至晚間7時截止，這次除選出11席聯邦眾議員，維州也要改選一席聯邦參議員。

共和黨在代表維州11席聯邦眾議員中、享有7席多數，但這次在眾院第10選區，也就是北維州所在地，尋求第三任的眾議員康斯塔克（Barbara Comstock），面臨民主黨提名的競爭者威克斯頓（Jennifer Wexton）的嚴峻挑戰。

儘管康斯塔克一些議題上、都盡量與川普保持距離，但「華盛頓郵報」選前最後一次民調顯示，她落後給威克斯頓已達11個百分點，恐難保共和黨已掌控逾40年的這一席。尋求連任的現任民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）則穩定領先。

大華府地區的馬里蘭州則要選出8席聯邦眾議員、改選一席聯邦參議員及選出州長。

民主黨在馬州8席眾議員中享有7席多數，尋求連任的民主黨籍現任參議員卡定（Ben Cardin）則享有近30個百分點的領先優勢，連任在望。

特別的是，川普2016年在馬里蘭州大輸民主黨總統後選人希拉蕊逾20個百分點，然而，共和黨籍的現任州長霍根（Larry Hogan）尋求連任，支持度卻不受川普影響，他有望成為共和黨近50年來，首位在馬州連任成功的州長。（編輯：陳政一）