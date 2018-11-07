川普陰影下 值得關注的10名美國期中選舉候選人

2018-11-07 00:22

〔中央社〕儘管美國總統川普的存在感銳不可當，今年美國期中選舉仍可見到充滿個人魅力的候選人崛起。

以下是國際媒體篩選值得關注的10位候選人：

●歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）—自由派左翼的希望

這位29歲的拉丁裔候選人2018年以雷霆萬鈞之勢在美國政壇崛起，初試啼聲打選戰就迷倒眾人，可能成為美國史上最年輕的國會議員。

她提出明顯的左派政見，包括全民享有聯邦醫療保險（Medicare）、公立大專院校免學費，以及支持彈劾川普等。她曾擔任侍者和教育人員，2016年總統選戰期間效力於無黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）陣營，如今她本人可能成為紐約州聯邦眾議員。

●歐洛克（Beto O'Rourke）—前龐克樂手兼民主黨死忠分子

歐洛克總是捲起袖子，滿頭大汗發表慷慨激昂的選戰演說。他8月在全國性政治舞台一舉成名，強力捍衛美式足球員在演奏國歌時以單膝下跪方式抗議警察暴力執法的權利。

有關這位46歲前龐克樂手的故事，迅速傳遍各地。隸屬民主黨的他自2013年起擔任德州聯邦眾議員，目前正試圖轉戰聯邦參議院，希望擊敗尋求連任的共和黨對手克魯茲（Ted Cruz）。

歐洛克目前面臨的挑戰相當龐大，但已有部分人士看好他可能成為2020年或之後的總統大選候選人。

●艾布蘭（Stacey Abrams）和吉倫（Andrew Gillum）—非裔開拓者

同屬民主黨的吉倫和艾布蘭不論是否勝選，都會在美國史上留名。現年39歲的吉倫是佛羅里達州首位非裔州長提名人，44歲的艾布蘭則是全美史上首位非裔女性州長提名人。

艾布蘭正在深深留下種族隔離印記的喬治亞州角逐州長寶座。最新民調顯示，她的支持度只落後共和黨對手坎普（Brian Kemp）1個百分點。

目前擔任佛州首府塔拉哈西（Tallahassee）市長的吉倫，則小幅領先支持川普的共和黨敵手迪尚特（Ron DeSantis）。

●麥莎利（Martha McSally）和席納瑪（Kyrsten Sinema）—女性先鋒

52歲的麥莎利是美軍首位駕駛戰機作戰的女性。選戰廣告顯示，她相當自豪「主動攻擊敵人，還有建制派」。

這位作風堅定的共和黨聯邦眾議員獲得川普支持，希望能成為亞利桑那州首位聯邦女參議員。

麥莎利的對手是年輕10歲的民主黨聯邦眾議員席納瑪。後者是首位公開雙性戀的聯邦參議員候選人，青少年時期住在沒有自來水和供電的廢棄加油站。

●迪尚特和史陶柏爾（Pete Stauber）—公開自稱川普主義者

在川普的超強存在感陰影下，各共和黨候選人能吸引到的關注變少。不過在喧鬧的造勢大會中，許多人都曾在數以千計的支持者面前和川普同台，包括佛州州長候選人迪尚特在內。

在一支瘋傳的幽默選戰廣告中，40歲的迪尚特鼓勵仍在襁褓中的兒子，跟著他一起說出「讓美國再度偉大」。他兒子穿著一件表達支持川普之意的嬰兒連身衣。

明尼蘇達州的史陶柏爾可能成為今年期中選舉中，少數能從民主黨手裡搶下聯邦眾議院席次的共和黨候選人。這位52歲的警察和藹可親且行事沉穩，曾是高人氣的曲棍球選手，他的政見著重川普統治下的美國經濟成就。

●歐瑪（Ilhan Omar）—難民搖身變成議員

歐瑪似乎是九命怪貓。為了躲避索馬利亞內戰，她8歲時和家人一起逃亡。她以難民身分抵達美國，十多歲時來到明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯（Minneapolis），後來成為州議會的民主黨籍議員。

現年36歲的她，可能在期中選舉贏得聯邦眾議員席次，成為此次選舉中兩位當選聯邦眾議員的女穆斯林之一。另一位可望成為聯邦眾議員的女穆斯林，是42歲的巴勒斯坦裔移民特萊布（Rashida Tlaib），在民主黨票倉密西根州進行同額競選。

●郝爾奎斯特（Christine Hallquist）—跨性別候選人

競選佛蒙特州州長的民主黨候選人郝爾奎斯特對媒體表示，她和選民溝通時，性別認同幾乎不曾構成問題。

她很可能締造歷史。若能擊敗尋求連任的史考特（Phil Scott），郝爾奎斯特將成為美國史上首位跨性別州長。刻意和川普保持距離的史考特，是相對高人氣的共和黨員。