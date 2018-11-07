對習近平失望！歐洲企業漸贊同川普 認應限縮中國對歐貿易

習近平5日發表公開談話，令歐盟商會感到失望。（路透）

2018-11-07 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國5日在上海舉行首屆國際進口博覽會，領導人習近平在開幕式上提不少降關稅的措施，卻令許多與中國做生意的外資感到失望，中國歐盟商會坦言，貿易戰開打以來，歐洲企業均逐漸贊同「美國式立場」，認為應限縮中國對歐洲的貿易出口。

根據《紐約時報》報導，中美貿易戰開打以來，大量歐洲商業領袖產生與美國總統川普相同的想法，認為中國在本土採取保護措施、對待外資不公；中國歐盟商會秘書長唐亞東（Adam Dunnett）表示，已有許多歐洲公司發生「根本上的變化」，逐漸贊成限縮中國的對外貿易發展，逼迫中方比照歐盟對代中資般，營造公平競爭的環境。

報導指出，美方在貿易戰中秉持中國應開放市場，使得歐盟商業人士向美看齊，他們均認為，中國在2001年成為世界貿易組織（WTO）會員時，國際社會應祭出更多手段讓中國市場更為透明，如今在中國本土發展的外資「往往是輸家」，法國石油巨擘道達爾（Total）執行長波葉訥（Patrick Pouyanne）對此不諱言，「我們決定向中國敞開大門，可能有點天真」。

歐盟商會看不見具體行動 習近平承諾淪為空話

習近平5日在開幕式表示，他曾在今年4月的博鰲論壇上提出相同的市場開放承諾；歐盟商業對此「感到失望」，中國歐盟商會副主席、上海分會主席代開樂認為，所有與會的外商想聽到的，是中國如何落實改革，完整步驟與明確時間表究竟為何，習近平卻隻字未提。

代開樂提到，目前中國對於市場的慢速改革再加上中美貿易戰，均有機會使歐盟各國放慢在中國市場的投資步調，習近平相同的改革、貿易擴張言論，早在2017年1月的世界經濟論壇（WEF）上就提過，只是18個月過去了，還是老調重彈，大家想看到的是中國付諸行動。