州長選舉兩地最有戲 可能塑造美國政治新貌

2018-11-07 00:14

〔中央社〕美國期中選舉今天登場。在36州州長改選中，最受矚目的是喬治亞州和佛羅里達州，披上民主黨戰袍的兩位非裔候選人，將與總統川普支持的共和黨白人選將決勝負。

喬治亞州（Georgia）民主黨候選人艾布蘭（Stacey Abrams）力圖成為美國首位非裔女州長。她和佛羅里達州（Florida）同黨候選人吉倫（Andrew Gillum）若勝選，也將各自成為這兩州的首位非裔州長。

44歲的艾布蘭和39歲的吉倫，正在傳統中間派民主黨人一直無法勝選的這兩個南方州，測試新的自由派路線。兩人尋求凝聚更多年輕選民和少數族裔的支持。一般而言，這兩大族群支持民主黨，但在非總統大選年，通常不會出來投票。

為無黨派網站「庫克政治報告」（Cook Political Report）分析州長選戰的達菲（Jennifer Duffy）表示：「這是非常非常重大的實驗，兩州的投票率將非常重要。」

分別代表共和黨出征喬治亞州及佛州的55歲坎普（Brian Kemp）和40歲迪尚特（Ron DeSantis），在川普加持下，於提名戰中出線，川普的聲望也與兩人緊緊相扣。坎普和迪尚特遭控煽動種族主義，但兩人都否認。

民調顯示，兩大黨在這兩州戰況都勢均力敵。

川普在選前最後數日親赴這兩州，在「讓美國再次偉大」的造勢場合中，鼓舞共和黨人士氣。前總統歐巴馬也無預警前往兩州，拉抬民主黨選情。堪稱超級助選員的美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）則現身喬治亞州，替艾布蘭站台。