美在聯合國拆中假象 新疆拘留營壓迫人權

聯合國人權理事會今天（6日）審議中國人權紀錄，中國政府回應在新疆設教育機構是為了幫助少數人脫離恐怖思想，但美國發言時直指這些機構是拘留營，拆穿中國美化假象。圖為新疆穆斯林正在「教育機構」學習中文。（美聯社）

2018-11-07 00:19

〔中央社〕聯合國人權理事會今天（6日）審議中國人權紀錄，中國政府回應在新疆設教育機構是為了幫助少數人脫離恐怖思想，但美國發言時直指這些機構是拘留營，拆穿中國美化假象。

聯合國人權理事會今天上午9時在日內瓦舉行普遍定期審議（Universal Periodic Review,UPR）會議，審查中國人權狀況，會員國只有短短約50秒時間發言提問，其中包括曾表示要退出人權理事會的美國。

這場為時約3個半小時的審查會議中，各國均提出關切問題，法國及德國呼籲北京停止大規模及違法監禁，保障西藏和新疆少數民族的宗教自由，英國另表示中國的政治和公民權利已經惡化，敦促中國保障香港的權利和自由。

而美國提問時更是用語強烈，直指中國政府對新疆維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林的鎮壓行為，美國對此感到震驚，並呼籲中國廢除新疆拘留營、釋放其他被任意拘留的人士，立刻停止對人權工作者及其家屬的騷擾和境外綁架。

美國代表提到新疆問題時使用拘留營一詞，當面拆穿中國為了美化而包裝成政治再教育營的假象。

國際社會今天對中國人權發出疑慮，這次出席發言的中國外交部副部長樂玉成，先前接受外媒專訪時表示，新疆出現恐怖組織是因為被「伊斯蘭極端思想」洗腦，「有病就要早治」，今天再度回應。

樂玉成在結尾發言表示，防患於未然是防止恐怖主義的有效措施，新疆基於反恐設立教育機構，是要幫助少數人擺脫極端及恐怖思想，防止他們成為恐怖主義的施暴者和受害者 。

他說，中國認真聽取所有國家發言，但不會接受個別國家罔顧事實、充滿偏見政治色彩的指責，更不會允許以人權為藉口干預中國內政及損害中國主權及領土完整，並提出「每個國家可以根據國情及人民需要，選擇適合自己發展道路及人權保障模式」。