美期中選舉亮點 少數族裔或創多項新紀錄

2018-11-06 23:51

〔中央社〕今年美國期中選舉，過去少有勝選紀錄的少數族裔候選人躍增，其中有些人的背景可望創造美國政壇紀錄。以下是路透社整理出他們可能寫下哪些新猷。

●美國首位穆斯林女性國會議員

代表密西根州角逐聯邦眾議員的特萊布（Rashida Tlaib）和代表明尼蘇達州的歐瑪（Ilhan Omar），皆可望摘下這個頭銜。

此外，歐瑪若當選，將是首位以穆斯林女性希賈布（hijab）頭巾裝扮進入國會的議員，也是美國歷來首位索馬利亞裔國會議員。特萊布若當選，則將是美國首位巴勒斯坦裔國會議員。

●美國首位非洲裔女州長

在南方的喬治亞州，民主黨候選人艾布蘭（Stacey Abrams）和共和黨對手坎普（Brian Kemp）陷入激烈競爭。若艾布蘭勝出，將成為美國史上首位非裔女州長。

●美國首位跨性別州長

在佛蒙特州（Vermont）代表民主黨參選的郝爾奎斯特（Christine Hallquist），角逐美國首位公開跨性別州長的頭銜。但Gravis公司10月所做的民調顯示，郝爾奎斯特的支持率仍較共和黨對手史考特（Phil Scott）落後10個百分點。

●美國首位原住民州長和首位原住民女性國會議員

有3位代表美國原住民的候選人可能創造歷史。在愛達荷州，角逐州長寶座的民主黨候選人喬登（Paulette Jordan）面臨艱難挑戰，她的對手是共和黨的李特（Brad Little）。若她勝選，將成為美國史上首位原住民州長。

有兩位美國原住民女性參選人可能進入國會，創造歷史。分別是代表堪薩斯州的戴維茲（Sharice Davids）和代表新墨西哥州的哈蘭（Deb Haaland）。

●州史上首位女州長

有4個州的女性州長參選人可能創造這些州的歷史。除了愛達荷州的喬登和喬治亞州的艾布蘭，緬因州的民主黨候選人米爾斯（Janet Mills）目前在選戰中占上風，南達科他州的共和黨參選人諾埃姆（Kristi Noem）也小幅領先。

●美國首見現任和下任州長都是女性

新墨西哥州的民主黨籍州長參選人葛里相（Michelle Lujan Grisham），正試圖接替即將卸任的共和黨籍女州長馬蒂內茲（Susana Martinez）。若葛里相當選，將是美國歷來首見一州連續2度選出女州長。

●美國首位男同性戀州長

波利斯（Jared Polis）當選聯邦眾議員時，已創造歷史，當時他是首位以公開同性戀身分順利進入國會的候選人。如今他希望在激烈選戰中脫穎而出，贏得科羅拉多州州長寶座，成為美國史上首位以出櫃男同性戀身分當選的州長。

●美國史上最年輕女性國會議員

28歲的紐約州聯邦眾議員候選人歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）在民主黨初選擊敗長期連任的對手後，如今面臨沒有共和黨競爭者，她幾乎確定將成為史上最年輕的美國女性國會議員。

●美國首位韓裔女性國會議員

有兩人可能摘下這個頭銜，分別是加州共和黨籍聯邦眾議員候選人金映玉（Young Kim），和賓州共和黨籍聯邦眾議員參選人佩兒‧金（Pearl Kim）。

美國目前無韓裔國會議員。民主黨籍的韓裔男性候選人安迪‧金（Andy Kim）今年也在紐澤西州角逐聯邦眾議員寶座。

●新英格蘭首位黑人女性國會議員

民主黨籍的海斯（Jahana Hayes）若當選聯邦眾議員，將同時創造兩項紀錄：分別是康乃狄克州和整個新英格蘭（New England）首位黑人女性國會議員。但她很可能不會是新英格蘭唯一首度選出的非裔女性國會議員，代表麻薩諸塞州參選聯邦眾議員的普瑞斯利（Ayanna Pressley）可望和她分享這個頭銜。

●德州首位西語裔女性國會議員

今年有兩位民主黨女性眾議員候選人角逐這個頭銜，分別是艾士可瓦（Veronica Escobar）和賈西亞（Sylvia Garcia），她們在各自選區都聲勢領先。

●美國首位出櫃同性戀退役軍人國會議員

德州民主黨聯邦眾議員參選人瓊斯（Gina Ortiz Jones）若在勢均力敵的選戰中脫穎而出，將成為美國歷來首位出櫃的女同性戀退役軍人當選國會議員。