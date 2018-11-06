百萬維族疑遭拘禁 西方籲中國關閉拘留營

2018-11-06 23:59

〔中央社〕加拿大、法國、德國在內的西方國家，今天呼籲中國關閉囚禁維吾爾族和其他穆斯林的拘留營，中國代表則駁斥這種說法。根據維權人士表示，遭拘禁穆斯林人數達百萬人。

聯合國人權委員會（Human Rights Council）本週對中國人權紀錄進行審查，在今天的討論中，北京表示，中國保障少數民族的自由。

但西方國家輪番上場，砲轟中國自上次審查以來，人權紀錄每況愈下，尤其是在對待新疆穆斯林方面。

法國駐聯合國大使黎瓦索（Francois Rivasseau）表示，北京應該「停止大規模拘禁行動」，並保障宗教和信仰自由，包括西藏和新疆地區。德國也呼籲終止所有的非法拘留，包括大規模拘禁新疆維吾爾族和其他穆斯林的違憲行為。

加拿大大使麥卡尼（Rosemary McCarney）表示，渥太華當局十分關切有關大規模拘禁、鎮壓和監控新疆維吾爾族和其他穆斯林的可信報導。

麥卡尼說：「加拿大建議中國釋放因種族或宗教因素，未經由合法程序遭到拘留的維吾爾族和其他穆斯林。」

澳洲和日本的外交人員也呼應這種說法。

對於西方國家輪番指控中國大規模拘禁新疆維吾爾族，中國外交部副部長樂玉成今天嚴詞反駁，並表示這些指控「嚴重悖離事實」。

樂玉成在人權委員會中表示：「我們不接受若干國國家出於政治動機，充滿偏見的指控。」