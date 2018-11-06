培養黨的喉舌！中國大學開辦馬克思主義新聞觀研修班

2018-11-06 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國為將新聞與中共政治思想結合，中國人民大學新聞學院於本月3、4日開辦了「人大馬克思主義新聞觀與中國特色社會主義新聞理論發展與創新骨幹師資高級研修班」，此後也將定期舉辦類似課程。課程內容強調「馬克思主義新聞觀」，要求學員必須以黨為出發點。

綜合外媒報導，2016年時習近平就曾表示，黨和政府主辦的媒體必須「姓黨」，「堅持黨性原則，最根本的是堅持黨對新聞輿論工作的領導」。中國宣傳部和教育部在今年9月發表有關新聞人才培育的想法，並強調堅持馬克思主義新聞觀，要求建設「馬克思主義新聞觀研究宣傳教育基地」，進而促成研修班誕生。

中國人民大學成立的馬克思主義新聞觀研究中心於2016年10月22日成立，意在開發馬克思主義新聞觀課程、培養馬克思主義新聞觀高層次人才與建設馬克思主義新聞觀領域的知識庫等。

此次研修班的課程除了「馬克思主義新聞觀」外，也包含「深刻把握習近平新聞輿論工作重要論述的背景和內涵」。中共宣傳部長在課程上表示，馬克思主義新聞觀需要把握好16個字，「堅守黨性，服務人民，鮮明導向，輿論監督」。

據報導，首屆30名學員是從200多名報名者中選出。此後中國人民大學將每年開辦3到4期的相同研修班，辦學經費將全部由中國人民大學新聞學院負擔。

報導中也指出，習近平上任後對媒體及輿論管理更加嚴格，對於新聞與中共政治的意識形態也出現明顯介入。