紐時：習近平意圖跨越鄧小平 改革開放紀念縮水

觀察人士發現，在中共第2代領導人鄧小平推動改革開放將滿40週年之際，中共卻有一場旨在提升總書記習近平黨史地位的行動，且在相當程度上要以鄧小平的地位為代價。（路透）

2018-11-06 22:14

〔中央社〕紐約時報報導，觀察人士發現，在中共第2代領導人鄧小平推動改革開放將滿40週年之際，中共卻有一場旨在提升總書記習近平黨史地位的行動，且在相當程度上要以鄧小平的地位為代價。

報導並引述一名中共官媒資深記者說法指出，2008年中共曾大張旗鼓慶祝改革開放30週年。但今年適逢40週年，官方的紀念計劃已大幅縮減。

這名資深記者更直言，「一旦你開了這個口子，就很容易失去控制，引發新的爭論」。

中共的上述行動，體現在近期創作的一幅油畫上。畫中，習近平站在深圳鄧小平銅像前大批人群中，位置顯眼，但鄧小平銅像卻在習近平後方的遠處，僅有既小又模糊的輪廓。

報導指出，鄧小平1997年去世後，每一名中共領導人都試圖將自己定位為鄧小平遺產的繼承人。然而，習近平似乎採取了不同的方法，雖然沒有試圖完全抹殺鄧小平，但鄧小平的地位已經下降。

這項報導提到，鄧小平的遺產既是對習近平的挑戰，也是對他潛在的限制。既是是衡量習近平的歷史尺度，也是黨內其他人可用來限制習近平方針的傳統源泉。

報導直指，習近平很多方面都更傾向脫離鄧小平的政策。除了鄧小平迴避的自我誇大宣傳外，習近平還採取了更為自信的外交政策─公開挑戰美國，以限制西方對中國社會的影響。

美國哈佛大學研究學者葛維茨（Julian Gewirtz）表示，習近平「肯定不滿足於在鄧小平的陰影之下運作」，且希望建立一個特殊的政治體系，「由他自己居於中心」。

葛維茨指出，習近平的前任江澤民、胡錦濤的地位和政治合法性都來自鄧小平。相形之下，習近平是在鄧小平去世後才成為全國知名人物，且是第一個並非由鄧小平拔擢的中國最高領導人。

澳洲中國研究學者白傑明（Geremie Barme）說，習近平急於把自己定位為「毛澤東之後更偉大的大一統者」，將鄧小平及後繼領導人置於一個「經濟轉型的時代」，之後則是只有他才能達成的「強大的新時代」。

報導說，與鄧小平有關的改革開放40週年紀念即將到來，卻困擾著習近平。與鄧小平的「韜光養晦，等待時機」方針相較，習近平領導下的中國國家發展方向顯得很不利，至少一些自由主義人士和官員看來是如此。