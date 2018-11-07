世界電競大賽台灣16:1輕取對手 卻因國籍未選中國遭判淘汰

台灣選手今日在世界電競大賽的預選賽以16:1擊敗日本隊，卻因國籍未選中國報名，被判取消。（歐新社）

2018-11-07 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕英特爾極限高手盃大賽（IEM）日前正在舉行2019 Katowice ESEA的資格賽，台灣隊在CS:GO項目拿下了第1勝，卻因為國籍未選中國，而被判取消資格。

台灣代表隊Sad Story在6日CS:GO的預選賽中，第1場以16:1的分差，擊敗日本代表隊Friendly welcome，勝利的喜悅卻戛然而止。根據Sad Story在臉書表示，官方要求他們報名中國賽區，然而Sad Story打了2年都是以東亞或是東南亞的資格參賽，更說Sad Story以前也想過要用中國的名義出賽，然而官方規則寫說用自己國家的護照，並無奈地說台灣的護照是綠色的，中國的是紅色的，兩者並不相同，才選擇東南亞賽區，沒想到以16:1的成績擊敗對手後，卻直接被取消資格。

IEM（Intel Extreme Master）是一系列在世界各地舉辦的國際電子競技賽事。持有此大賽的母公司為Turtle Entertainment，這是選手參與IEM多年，第一次因政治因素而遭到干預，目前中華民國電子競技運動協會（CTESA）對此並無任何回應。