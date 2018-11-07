俄羅斯企圖干預美國選舉 手法巧妙更難查

美國政府、學者和資安公司日前指出，據傳俄羅斯在美國6日的期中選舉前，仍積極散播分化美國的言論及極端思想，並努力掩蓋自己的留下的痕跡。圖為美國6日期中選舉的一處投票地點。（路透）

2018-11-07 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府、學者和資安公司日前指出，據傳俄羅斯在美國6日的期中選舉前，仍積極散播分化美國的言論及極端思想，並努力掩蓋自己留下的痕跡，不過相較於2016年，他們的手法有翻新，所以更難溯源。

綜合媒體報導，美國的期中選舉於6日舉行，美國研究人員調查了臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Reddit等社群平台後，發現大部分的網路行為可以透過技巧性操作，巧妙避開社群網站審查和政府監控。

美國情報機關及執法部門表示，早在2016年，俄羅斯就已經釋放假消息支持川普當選；專門追蹤虛假宣傳活動的機構 New Knowledge的研究主任迪雷斯塔（Renee DiResta）表示，他們已經編列出一份可疑的俄羅斯帳戶清單，和2016年美國大選後暫停的帳號很相似。

另外，美國司法部於10月起訴俄羅斯聖彼得堡「網路研究社」（Internet Research Agency）的一名女性財務人員，起訴書內容指出，臉書早期的網路記錄顯示煽動者會利用Messenger試圖讓其他人購買廣告，並招募美國的激進份子持續發聲、抗議，所以這些俄羅斯假帳號得以巧妙混入人群中，發表種族、槍枝管制、移民等議題的相關意見而不被發現。