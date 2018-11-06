性侵醜聞燒不完 美奧委會擬撤銷體操協會管理地位

美國奧林匹克委員會在11月5日發表聲明表示，雖然體操協會一直試圖重振旗鼓，但現在他們無力克服眼前的挑戰，「體操選手們應該得到更好的待遇」，將著手撤銷體操協會的管理地位。圖為美國體操選手。（法新社）

2018-11-06 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國體操協會（USAGymnastics）的前隊醫納沙（Larry Nassar）在2015年爆出長年性侵數百名女性運動員的醜聞後，美國體操協會的執行長一直試圖滅火，不料卻發生連續3任執行長皆因後續處理不當，而被迫辭職；雖然體操協會的理事已在今年1月集體請辭，並在6月時重組新的理事會，但美國奧林匹克委員會仍在11月5日發表聲明表示，雖然體操協會一直試圖重振旗鼓，但現在他們無力克服眼前的挑戰，「體操選手們應該得到更好的待遇」；目前奧委會已經著手撤銷美國體操協會為全美體操運動管理組織的身分。

綜合媒體報導，美國奧委會執行長莎拉‧赫許蘭（Sarah Hirshland）表示，「現在沒有能完美解決問題的方案，撤銷承認美國體操協會的管理地位，並不是能輕易做出的決定；但我相信這是正確方向。」

美國體操協會的前隊醫納沙，在2015年被爆出長年利用職權性侵多位女體操選手，受害人數多達上百名，其中不乏多名在2012與2016年奧運賽事的運動明星；納沙最後在2016年12月被捕，並在今年2月被判處合併執行高達125年有期徒刑。

而美國體操協會也陷入性侵風暴之中，其後接連3任執行長皆因為處理醜聞不當而被迫下台；目前美國奧委會已決定，開始著手進行撤銷美國體協身為全美體操運動管理組織的認可；除了向體協提出自動放棄地位的選擇，也將在奧委會內部設立審查小組、舉行聽證會、發布報告與提出建議；奧委會理事會之後將透過投票表決，來決定是否持續承認美國體操協會地位。