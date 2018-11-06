不只搶買奶粉 澳洲華人竊賊專偷奶粉賣往中國

澳洲有華人竊盜集團在澳洲各大超市、藥局偷奶粉，得手後以原價2倍的價格賣到中國，做無本生意。（NSW POLICE）

2018-11-06 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國從2008年爆發「毒奶粉」食安風波後，很多中國人都會特地在國外瘋狂掃貨奶粉，最近除了購買，澳洲還有華人竊盜集團在澳洲各大超市、藥局偷奶粉，得手後以原價2倍的價格賣到中國，做無本生意。

綜合媒體報導，最近澳洲出現了1個華人竊盜集團，在澳洲的超市、藥局偷竊了許多奶粉，這些奶粉都是在中國熱賣的澳洲品牌，竊賊以原價2倍的價格將奶粉賣到中國，牟取暴利。根據警方調查，該竊盜集團已經至少銷贓價值25萬澳幣（約新台幣556萬元）的嬰兒奶粉等產品。

澳洲警方近日逮捕了35歲的男子佩雷茲（Ricardo Cerda-Perez）與48歲的女子Lie Ke，並在兩人的住處內查獲超過4000罐嬰兒奶粉、大量的維生素、高營養價值的麥盧卡蜂蜜等等，還有超過21.5萬澳幣（約新台幣478萬元）的現金，兩名嫌犯昨日也在澳洲法院受審。

由於對國內奶粉的不信任，許多中國民眾常會出國「掃貨」，讓相當多的國家感到相當困擾，澳洲當地居民過去也屢屢抗議，自己去超市買不到寶寶需要的奶粉，因此澳洲不少超市都規定客人1次只能購買兩罐奶粉，還有超市將奶粉從貨架撤下，改放置在櫃台，需要的客戶得去櫃台詢問、購買，希望能讓真正有需要的人買到奶粉。