「合法的性侵」 美國童婚受害者籲政府修法

2018-11-06 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕童婚被認為開發中國家產物，但美國仍存在童婚現象，有48個州允許未成年人結婚，某些父母們更在女兒遭到性侵懷孕後，將其嫁給施暴者。童婚受害者費爾邦斯（Sonora Fairbanks）痛批，這簡直是將性侵合法化。報導指出，明年至少會有20個州對此進行改革。

《路透》報導，從2000年起至2015年，超過20萬未成年人合法結婚，多數為女童，有些女童慘遭性侵懷孕後，會因家人擔心未婚生子被議論，強迫結婚，她們的丈夫通常是已成年男性。童婚常見於美國南部的農村、宗教保守的地方。在美國有48州允許童婚，甚至有18個州未規定最低結婚年齡，只要家長或法院同意，就能結婚。

費爾邦斯出生於傳統基督教家庭，16歲時被強迫嫁給大她10歲的丈夫。費爾邦斯表示，就算妳逃走了，妳的丈夫仍可以用未成年的藉口將妳帶回，婦女庇護所也不會收容為未成年人。她也批評童婚合法根本是讓性侵合法化，不滿美國政府縱容錯誤發生。

反童婚團體Unchained At Last指出，這些童婚的孩子會因此面臨離開學校、離婚、遭受家暴、心理健康與生活貧困等問題。

據報導，德拉瓦州及紐澤西州已在今年年中通過法案，完全禁止未成年人士結婚。有超過20個州，正積極討論限縮相關法律，如賓州正在研究將合法結婚年齡提升至18歲。