西西里2家庭9人聚餐遭沖走 義大利洪災增至30死

受洪災影響，威尼斯水位一度淹到156公分高。（美聯社）

2018-11-06 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕義大利自10月底遭暴風雨侵襲，從北到南各大城市都有災情傳出，截至5日為止，全國至少30人死亡、數人失蹤，創下威尼斯10年來最嚴重洪災，其中威尼斯所在的威尼托大區（Veneto），其經濟損失更突破10億歐元（約新台幣350億元）。

綜合外媒報導，強勁的暴風雨讓威尼斯水位暴漲，逾7成地區淹水，水位一度淹到156公分高，成為名副其實的「水都」，知名景點如聖馬可大教堂也成為進水的「大池塘」，由於海水鹽分會侵蝕建築物，恐讓近千年歷史的教堂「泡一天如老20年」；另外西西里島也傳出「滅門」慘案，首都巴勒摩（Palermo）市郊河邊一間房屋被挾帶泥沙的洪水沖毀，造成2家庭9人喪生，當時他們正在小屋內聚餐。

報導指出，這波洪災的主因是基於強大的低氣壓系統，碰上季節性大潮所造成，受氣候變遷影響，未來在滿潮時造成的洪災將愈來愈頻繁。

威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）呼籲，為防止威尼斯淪陷，中央政府應增資協助威尼斯推動「摩西計畫」（Mose Project），雖然先前曾因高成本問題備受爭議，但他認為是當前防止洪災最有效的方法。