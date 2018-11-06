黑人不是好惹的 國中生嗆黑人教師「黑鬼」遭痛扁

2018-11-06 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名國中男學生11月2日因未穿校服被老師要求離開教室，學生以歧視性詞彙「黑鬼」辱罵男教師，男教師當場暴怒，連扁學生11拳。

綜合媒體報導，美國加州洛杉磯梅伍德學院中學（Maywood Academy High School）的1名男學生，因為服儀不整，被64歲的音樂教師馬斯頓（Marston Riley）遭離開教室。然而，男學生卻因老師給他難看，不僅對他罵出「黑鬼」等歧視性言詞，發表種族主義等言論，甚至還將手中籃球砸向馬斯頓。

馬斯頓立時理智斷線，倏地朝向男同學的臉揮拳，儘管男學生也伸手反抗，然而壯碩的馬斯頓猛地將男學生推到，更抓住男同學的身體，用握著手機的手把男同學朝死裡打，現場尖叫聲此起彼落，許多同學拿起手機拍下了這一切。

警衛迅速來到現場，費了九牛二虎之力才平息了這場糾紛。男同學因「中等傷害」（moderate injury）送醫治療後出院，而馬斯頓以涉嫌虐待兒童及對兒童造成嚴重人身傷害罪名關押，保釋金為5萬美元（約15萬台幣）。而馬斯頓的前同事為他募款，直至今（6）日已募集了約7萬美金。許多家長難以接受，然而，許多學生表示馬斯頓和學生關係素來不錯。也有學生向媒體透露，惹事學生的同伴早早開始錄影，根本是刻意惹火馬斯頓。