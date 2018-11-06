中共當局害怕？女權覺醒歌《天朝渣男圖鑑》遭檢舉下架

中國中央音樂學院作曲系學生、小眾音樂人改編創作的歌曲MV「天朝渣男圖鑑」遭到檢舉下架。（圖擷取自YouTube）

2018-11-06 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕改編自美國音樂劇「芝加哥」的「監獄探戈」（cello block tango）而成的女權覺醒歌曲《天朝渣男圖鑑》近日在中國網路上瘋傳，因表達形式直接、情緒渲染力強，而引起廣泛討論。但內容疑似因為反映發生在中國的6個真實殺人事件而遭到檢舉，沒多久就被刪除下架，連創作人的微博帳號也突然消失。

綜合中媒報導，中國中央音樂學院作曲系的學生徒有琴所創作的歌曲MV《天朝渣男圖鑑》，分別講述中國六個關於謀殺的故事，內容為「胡同」、「薩克斯」、「龜兒子」「滴滴」、「十四樓」與「妹兒睡著了」，裡面有6個被男友或老公欺負的女性自白，其中有5個最終把另一半給殺了。

歌名中的天朝是對中國的戲稱，略帶嘲諷的意味，而「渣男」則是網路流行用語，泛指人品差，如自私、不負責任、玩弄感情的男性。這首歌目的在描述這些「渣男」卑劣的行為，也揭露女性面對出軌、家暴、長期性騷擾等問題時，往往束手無策的現實及相關法律及制度保護的缺失。

徒有琴10月31日在微博發布這首歌曲後，迅速在網路上傳開，有人稱讚，也有人批評，但這首歌曲被中國網路叫車平台「滴滴出行」所屬的北京小桔科技有限公司檢舉侵犯商標權，歌曲隨後在多個平台被下架。昨（5日）天則有網友發現，歌曲創作者徒有琴的微博帳號疑似被刪除，有人猜測，帳號被刪除的原因恐怕不是侵犯商標權這麼簡單，中國當局不想讓人民增加對女性權益的關注，可能才是最重要的原因。

「天朝渣男圖鑑」影片被刪除下架後，影片點閱率反而暴增不少，有的人私藏，有的人私底下轉發，更有些中國網友翻牆出來看，可以說是「越禁越紅」。