超級英雄電影有潛在風險 研究：好人比壞人暴力

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）一份報告指出，超級英雄電影中的「好人」比「壞人」更暴力，可能為兒童和青少年帶來負面影響。（美聯社）

2018-11-06 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）一份報告指出，超級英雄電影中的「好人」比「壞人」更暴力，可能為兒童和青少年帶來負面影響。

綜合外媒報導，這份研究報告週一（6日）在美國奧蘭多舉辦的美國兒科學會年會上發布，研究人員分析了2015年至2016年上映的10部票房最高的超級英雄電影，發現影片中的「好人」主角，每小時有23次暴力行為，「壞人」反派卻僅18次；男性角色的暴力程度比女性高出近5倍，每小時就有34次暴力行為。

研究顯示，電影中「好人」最常見的暴力行為是打鬥、使用致命武器、破壞財產、謀殺和霸凌／恐嚇／虐待；反面人物最常見的暴力行為是使用致命武器、打鬥、霸凌／恐嚇／虐待、破壞財產和謀殺。

研究人員指出，兒童和青少年認為超級英雄是「好人」，因此可能受到他們冒險和暴力行為的影響，建議家長陪伴孩子觀看這些影片，並積極討論暴力可能造成的後果，教會孩子樹立正確的價值觀。

此外，美國兒科學會週一也發布最新指引，強化反對打罵孩子的立場。新出爐的聲明建議家長不要體罰孩子，打屁股等行為對懲戒孩童無效，並指出新研究發現這可能會影響大腦發育。

美國兒科學會援引研究指出，體罰或嚴厲的辱罵並不會改變孩子的長期行為，反而會使孩子更具攻擊性，建議家長應以獎勵正當行為、設定限制與期待等「健康的管教方式」教養孩子。