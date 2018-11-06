3名公民曾被關押 澳洲外長：訪中將談新疆教育營

澳洲外交部長潘恩本週將訪問中國，她在今日表示，與中國外交部長王毅會面時，將會談及新疆再教育營，要求中方關切新疆人權狀況。（法新社資料圖）

2018-11-06 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府大規模關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔，其中甚至包含3名澳洲公民，澳洲政府直到他們獲釋才得知此事。對此，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）本週將訪問中國，她在今（6）日表示，與中國外交部長王毅會面時，將會談及新疆再教育營，要求中方關切新疆人權狀況。

據《法新社》報導，潘恩將於本週8、9日將訪問中國，中國雖然是澳洲最大的貿易夥伴，但因近年來中國被指試圖影響澳洲的新聞媒體、大學和政治，並利用貸款擴大中國對南太平洋貧窮島國的影響，導致澳洲和中國的關係陷入冰點，因此澳洲外交部長已經3年未訪中。

對於這趟破冰之旅，潘恩正面表示中澳雙方關係「非常穩固」且「符合雙方利益」，兩國將致力於建立全面性的戰略夥伴關係。但也話鋒一轉，明確表示澳洲政府「相當擔心新疆維吾爾族自治區的人權狀況」，並表示與王毅會面時，將會提起新疆再教育相關的議題。「（聯合國）人權理事會（Human Rights Council）本週將發表聲明，我將在我們討論時適當地追究此事。」

報導指出，澳洲外交貿易部中負責北亞事務的官員格雷厄姆·弗萊徹（Graham Fletcher）曾透露，過去一年有3名澳洲公民被關押在新疆數週，而澳洲政府直到他們離開新疆後才得知此事。