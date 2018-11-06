驚！哈佛研究：去年通過太陽系雪茄星體 可能是外星飛船

哈佛學者表示，去年通過太陽系的扁平狀詭異星體，有可能是外星人的探測器。（歐新社）

2018-11-06 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕哈佛天文學教授勒布（Abraham Loeb）與哈佛─史密松天體物理中心博士後研究人員比亞利（Shmuel Bialy），近來發表在《天文物理期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）的論文顯示，去年通過太陽系的雪茄狀詭異星體，有可能是外星人的探測器。

據《CNN》報導，該星體被命名為「Oumuamua」，意思是「從遙遠過去前來的使者」，於2017年10月首次被夏威夷的Pan-STARRS 1望遠鏡發現。科學家先是稱它為彗星，然後又改稱是小行星，最後才承認它是一種新的「星際物體」。

該扁平星體的長度是寬度的10倍，以每小時31.5萬公里的高速行進，哈佛研究人員指出，Oumuamua可能是一個由外星文明故意移動到地球附近的探測器。

這種說法並不是沒有道理的，因為Oumuamua呈現出過度加速的狀況，或者說它在2018年1月離開太陽系時，速度意外地提高。哈佛學者表示，從人類科技的角度來比喻，Oumuamua也許是一種太陽帆，漂浮在星際空間中，並透過太陽輻射的能量持續推進。

哈佛科學家說，人類已經在製造類似尺寸的太陽帆，例如IKAROS項目或Starshot計劃，該技術可以在行星之間或恆星之間運輸貨物。而Oumuamua的高速度及其不尋常的軌跡，顯示出它可能已經無法運作。但無論如何，它都是天文學家在太陽系首次發現的新物體。