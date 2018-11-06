過勞？法國憲兵陳屍總理官邸 疑維安太血汗舉槍自盡

法國一名憲兵昨日被發現陳屍於總理官邸，疑似舉槍自盡。（路透資料圖）

2018-11-06 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕法國一名憲兵昨（5）日被發現陳屍於總理官邸馬提尼翁府（Hotel de Matignon），死者疑似舉槍自盡，目前警方朝向自殺方向偵辦。報導指出，8月份就有多名維安人員陳情勞動環境惡化，疑似維安任務太血汗才導致此悲劇。

綜合外媒報導，遺體於法國總理官邸內被發現，死者為隸屬國家憲兵（Gendarmerie nationale）的法國共和國衛隊（Garde républicaine）隊員，此單位專責政府機構的警衛工作，保護重要人物與國賓。死者被發現時穿著制服，配發的槍枝也落在一旁，警方懷疑他可能是持槍自盡。

對此，由於法國總理愛德華．菲力普（Edouard Philippe）目前不在法國，人在才剛結束獨立公投的法屬新喀里多尼亞。法國總理府發表聲明指出，巴黎警方與國家憲兵將會展開調查，查明這名隊員的死因。

報導指出，事實上法國警察對於勞動環境相當不滿，面臨人員與裝備不足的困境，8月份時多名馬提尼翁府的維安人員就曾匿名寫信陳情上級，反應勞動環境惡化，10月份也有約200名警察上街抗議，要求重視巴黎警察的勞權。

據巴黎的警察工會指出，去年法國共有51名警察自殺，而加上9月18日與本月4日自殺的憲兵，今年已有24名警察自殺，