中國進博會開幕爆擾民被譙 維權人士被恐嚇失蹤

2018-11-06 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕首屆中國國際進口博覽會（CIIE）昨天（5日）於上海開幕，中共總書記習近平也現身致詞，有媒體指出當地除多處實施道路管制、部分公共設施關閉，擾民行徑引發不滿，街頭也警察滿布，還傳出維權人士遭監控恐嚇。

《自由亞洲電台》報導，維權人士馬亞蓮表示，警察2天前就上門警告她別去進博會、不要在網路上亂講話，否則將關押，並稱「很多人就是因為進博會失去了人身自由」，她自述2名友人在陸家嘴遇到盤查，被警方發現是維權身分後便下落不明。

報導指出，馬亞蓮指出，不只維權人士，深受影響的老百姓也忍不住大罵，包括公共浴室上週起關閉無法洗澡、不能收快遞，「很多東西都不能用」。

報導提到，另一名維權人士王宗澤透露，他從週日起就被人監視，坐地鐵時還察覺到，「每一個閘口監視的人特別多，警察也增加了」，例如人民廣場樞紐站、鄰近火車站的樞紐站等「都有武警」，監控嚴密讓人害怕。

報導提及，網路上甚至流傳一張某間酒店的通告，指稱4日（週日）下午2時至晚上10時間，因舉辦重要活動，對房號為07至12的客房進行管制，要求客人離開或警務人員陪同待在房裡。該間酒店服務員5日（週一）回應，「昨天是有（管制），但今天沒有了」，並稱不了解詳細情況。