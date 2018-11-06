猛禽數量銳減3倍！ 研究：風力發電恐破壞動物食物鍊

研究指出，風力發電廠降低該地猛禽類的數目，對當地的食物鍊產生衝擊。（圖取自網路）

2018-11-06 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕一則昨（5）日發表於科學期刊《自然生態學與進化（Nature Ecology & Evolution）》的研究報告指出，風力發電廠會成為該地的「最頂層掠食者」，降低猛禽類的數目，對當地的食物鍊產生衝擊。

據《法新社》報導，風力發電約佔全球供電量4%，全球目前有近1700萬公頃土地用來生產風能，約略相當於突尼西亞國土面積，研究人員警告，開發商「嚴重低估」這項技術對野生動物的影響。

研究指出，國際團隊調查了安裝於印度西高止山的風力渦輪機帶來的影響，結果發現安裝渦輪機的高原地區中，猛禽類的數目比其他地區少3倍，而牠們最愛獵食的反身蜥（Sitana ponticeriana）的數量暴增，行為和外觀也出現顯著變化，彷彿生活在一個沒有掠食者的環境中。

研究人員發現，因為風力渦輪機讓猛禽數量減少，蜥蜴生活愈來愈「養尊處優」，警覺性大幅下滑。研究人員對模擬掠食者對蜥蜴發動假攻擊，發現蜥蜴逃走前與研究人員的距離比其他地區近了4倍。除此之外，研究人員發現風力發電廠附近的蜥蜴，其體內壓力荷爾蒙的濃度較低，而這是當地設置風力發電廠20年來才出現的情況。

研究主筆、印度科學學院生態科學中心（Indian Institute of Science'sCentre for Ecological Sciences）助理教授薩克（Maria Thaker）表示，這項研究顯示，風力發電廠會讓猛禽類難以靠近，藉此複製食物鏈中最頂層掠食者的角色。「它們改變了這個生態系統裡的物種平衡，彷彿自己就是最高階掠食者。」