中國霧霾襲韓！南韓遭有毒空污籠罩

中國霧霾不僅害到中國人，還影響到其他國家。圖為北京的空污情況。（路透）

2018-11-06 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國霧霾害到其他國家！朝鮮半島今（6日）天空都變成灰色，因為超細粉塵不斷從中國吹襲而來，南韓多處都受到影響。

據《韓國時報》報導，南韓國家環境研究所（NIER）指出，境內許多地方的空氣質量都相當不好，呼籲民眾出門時要戴上防塵口罩。

南韓首爾、仁川和京畿道的PM2.5數值很高，而且自前天（4日）以來，天空就開始充滿了灰塵，吸入這些空氣可能導致呼吸道或心血管疾病。