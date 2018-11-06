俄國3女逛美術館玩自拍 推垮牆壁砸毀達利名畫

當局並未對闖禍女子提起刑事訴訟。（擷取自推特）

2018-11-06 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯3名女子上月底在凱薩琳堡一間藝術中心參觀時，一時興起大玩自拍，沒想到卻不慎推倒一面臨時搭建的展示牆，導致兩幅名畫展覽品受到程度不一的傷害。

根據《CNN》報導，這起事件發生在10月27日，3名女子參觀凱薩琳堡國際藝術中心，其中1人疑與背面掛有達利及戈雅作品的展示牆自拍時，不小心把臨時搭建的展示牆推倒，牆體當場將兩幅名畫重壓在地，發出的巨響更引來其他遊客圍觀。

館方人員表示，遭壓的2幅畫作分別西班牙畫家戈雅（Francisco Goya）及達利（Salvador Dali）的作品，其中戈雅的畫作並未受到嚴重損害，僅框架及玻璃碎裂；但達利的畫作除了框架及防護玻璃受損外，作品本身也被劃傷，目前還在研判復原所需成本及時間。

報導指出，當地政府現已找到涉事女子，後者解釋並非故意破壞，事發當下館內也無人員在場，於是便在留下電話後自行離去。據悉，藝術中心雖要求當局究責，但凱薩琳堡政府研判後未對任何人提起刑事訴訟。

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