美墨邊境一觸即發！美5200兵嚴防逾5千人難民過境

美國國防部表示今日將增派邊境士兵至5200人，且有7000名現役士兵可對國土安全提供「即時支援」。（法新社）

2018-11-06 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲的大篷車隊式（caravan）移民於今日（當地時間5日）抵達墨西哥的體育館，估計人數約有5千人，而美國國防部則表示，美墨邊境目前有約4800名士兵駐守，今日將會增派至5200人，且有7千名士兵可隨時支援。但此舉被民主黨批評，派兵根本是美國總統總統川普的期中選舉戰略。

據《法新社》報導，墨西哥政府表示，這批移民大軍來自治安混亂與貧窮的宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多，總共約有5千人，將在這幾天於墨西哥市集合，之後將繼續北上前往美墨邊境。

報導指出，而墨西哥市當局也開放了體育場來收容移民，免費提供食物與水，第一批約470人的移民隊伍於4日抵達，5日傍晚又有約4千名移民湧入，據墨西哥國家人權委員會（CNDH）指出，東部還有小規模的移民團體正在集合，估計7日還有約1千人的移民隊伍將會湧入。

而由於墨西哥市海拔較高，夜間氣溫只有攝氏12度上下，墨西哥當局把大帳棚搭在體育場的水泥地上，讓難民能在裡面度過一晚。自10月13日開始，首批移民隊伍從宏都拉斯的汕埠出發，長途跋涉了超過1600公里，移民隊伍中許多人得了感冒，也有許多人覺得腳非常痛。「根本睡不著，因為感冒整晚都在咳嗽」、「如果撐不下去，就請神賜予我繼續前進的力量」。

移民問題惹怒美國總統川普，不僅切斷對中南美洲的金援，甚至還脫口若難民丟石頭，可能會遭到美國軍方射殺，也因此遭到輿論批評。據美國國防部指出，目前美墨邊境共有約4800名士兵駐守，加州約1100人、亞利桑那州約1100人、德州約2600人。

美國國防部發言人曼寧上校（Robert Manning）表示，今日將增派邊境士兵至5200人，且將有7000名現役士兵可對國土安全提供「即時支援」。另外目前約2100名美國國民兵已駐紮在這個區域數好幾個月，因此美軍總數將會提升至9000人。