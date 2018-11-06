遺書也能賣錢！波特萊爾訣別書以818萬元售出...

法國19世紀現代派詩人波特萊爾（Charles Baudelaire）給情人的訣別信，以23.4萬歐元（約新台幣818萬元）賣出。（法新社）

2018-11-06 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕法國19世紀現代派詩人波特萊爾（Charles Baudelaire），其作品影響無數後世讀者，但他在24歲鬱鬱不得志時，曾試圖輕生並寫了一封訣別信給情人，波特萊爾最後自殺未遂，而這封遺書最近拍賣到了23.4萬歐元（約新台幣818萬元）。

據《衛報》報導，波特萊爾的訣別信寫於1845年6月30日，他當時欠債且不確定自己在文學上的能力，因此寫信給多次鼓勵他創作的情人杜娃（Jeanne Duval），直說「當妳收到這封信時，我將會是個死人。」

波特萊爾說，「我正在自殺，因為我無法再活下去，睡覺的疲憊和醒來的疲憊對我來說是無法忍受的。我自殺是因為我相信自己是不朽的，我希望能達到這個地步。」

波特萊爾當天確實試圖自殺，但沒有成功，他繼續生活了22年，並於1867年去世，享年46歲。法國拍賣行Osenat於前天（4日）售出該封遺書，原本估價6萬至8萬歐元（約新台幣210萬至280萬元），最後卻以差不多3倍價格的23.4萬歐元成交。

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