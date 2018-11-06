好消息！臭氧層破洞正以每10年1到3％的速度復原中

聯合國公布最新調查發現，臭氧層破洞正以每10年1%到3%速度修復。（情境圖）

2018-11-06 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕為了避免地球臭氧層破洞繼續擴大，自1989年生效的《蒙特婁議定書》（Montreal Protocol）對於氟氯碳化物等臭氧損耗物有嚴格控制，獲得了成效，聯合國公布最新調查發現，臭氧層破洞正以每10年1%到3%速度修復。

綜合媒體報導，聯合國表示，每4年做一次評估的《蒙特婁議定書》發現，從2000年開始，自2000年以來，部分平流層中的臭氧層正以每10年1至3％的速度恢復，照這樣狀態下去，北半球和中緯地區的臭氧預計在2030年代將完全修復，南半球與極地地區的臭氧層則有望在2050、60年代復原。

聯合國環境部負責人索爾海姆（Erik Solheim）表示：「《蒙特婁議定書》是歷史上最成功的多邊協議之一」，而這項報告也讓他們對於在明年生效的《吉佳利修正案》（Kigali Amendment）更有信心。

《吉佳利修正案》將在2019年1月1日生效，要求全球各國在未來30年內逐步淘汰80％以上的氫氟碳化物，並以更友善地球的替代品替代。已開發國家最早將於西元2019年開始減少氫氟碳化物，開發中國家則較晚開始。依蒙特婁議定書逐步淘汰氫氟碳化物，預計在世紀末前將可避免攝氏0.5度的全球升溫，同時持續保護臭氧層。