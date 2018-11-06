動脊椎手術醒來左腎被切掉 醫師曝以為是腫瘤...

2018-11-06 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子帕奇柯（Maureen Pacheco）2016年被告知要動背部脊椎手術，未料醒來卻驚覺少了一顆腎臟，外媒指出醫師瓦茲奎茲（Ramon Vazquez）以為是腫瘤遂一併切除，後來他與患者達成和解，但仍需接受佛羅里達州衛生部門調查，嚴重的話恐被吊銷執照。

綜合媒體報導，2016年4月，51歲的帕奇柯過去車禍受傷疑似引發下背部疼痛，就醫診斷被告知要動脊椎融合手術減緩，但離開醫院時左邊卻缺了一顆健康的腎臟，疑其中一名外科醫師瓦茲奎茲於過程中，發現帕奇柯的骨盆中有腫塊，懷疑是惡性腫瘤，並似在未經患者同意下摘除。

報導指出，事後帕奇柯提告稱瓦茲奎茲與其他人涉醫療疏失、進行不必要的切除工作，使其身心飽受煎熬。然而，有專家認為，帕奇柯的左腎在盆腔裡，可能代表它在胎兒發育期間，並未長在正常的位置。瓦茲奎茲的委任律師密特馬克（Michael Mittelmark）透露，他的客戶「不認為自己做錯什麼」，但基於訴訟上的不確定性，他傾向賠錢了事和解。有媒體援引當地法律章程，指稱瓦茲奎茲最高恐需支付數十萬美金。

報導提到，瓦茲奎茲原本任職的威靈頓地區醫療中心也發布聲明，強調30多年來，從未發生過類似情況，該院也採取一切必要且適切的措施，嚴格審視此一不幸事件，並指瓦茲奎茲不再是院內員工。佛州衛生部門則稱瓦茲奎茲的部分行為，與原先應接受的手術內容不符，考慮要求暫停或撤銷其醫療執照，或是接受緩刑。