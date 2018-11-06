新人搭直升機離場度蜜月 起飛10分鐘墜機罹難

2018-11-06 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州山姆休士頓州立大學（Sam Houston State University）有對大四生情侶，3日晚間舉辦完結婚典禮後，搭乘直升機離開會場，卻沒想到才起飛約10分鐘就墜機，機上連同駕駛共3人，全數罹難。

綜合外媒報導，23歲新郎拜勒（Will Byler）與同齡新娘愛克蔓（Bailee Ackerman），當天在拜勒位於德州南部的家舉辦完婚禮後，搭乘直升機飛往聖安東尼奧國際機場（San Antonio Airport），準備去度蜜月，卻沒想到直升機起飛約10分鐘，於4日凌晨1時47分墜毀在婚禮會場約一英里外的山坡上。

報導指出，一同罹難的還有76歲駕駛勞倫斯（Gerald Lawrence），他任職於拜勒父親經營的直升機公司，且有20年的駕駛經驗，與拜勒家感情甚篤。其妻表示，勞倫斯飛行紀錄良好，過去從未出過意外。

據悉，勞倫斯在墜機前，曾打911求援。而美國國家運輸安全局（NTSB）表示，勞倫斯高度符合駕駛資格，但目前全案尚待調查釐清。

方參加完婚禮的親友聞訊後，紛紛在社群媒體上哀悼，其中一名新人的好友渥格納（Madi Wagner）寫道，「他們在地球上的最後一天，是與最珍愛的人們一起度過的──我相信這是他們一生最美好的日子」。

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