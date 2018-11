美中南海衝突細節曝光！ 美艦首次收到「後果自負」威脅...

美國飛彈驅逐艦「迪凱特號」日前在南海航行時遭中艦危險進逼,還首次收到「後果自負」的威脅字眼。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕自2016年以來,美海軍與中國就有18次不安全、不專業接觸,日前美國飛彈驅逐艦「迪凱特號」(USS Decatur)在南海執行「航行自由」任務時,就遭到中國解放軍驅逐艦進逼,險些發生碰撞事故,港媒曝光這次衝突的首度公開的細節和部分現場影片。

英國防部內部文件曝光美中南海衝突細節

據香港媒體《南華早報》報導,英國國防部的內部文件,曝光了日前美中軍艦在南海衝突的細節,中國飛彈驅逐艦「蘭州號」向美軍警告:「你正處於一條危險航線。如不改變航向,後果自負。」(You are on dangerous course . If you don't change course your will suffer consequences.)而美艦不予理會,僅回應「我們正在無害通過」。

「蘭州號」隨後直接逼近「迪凱特號」,《南華早報》同時曝光了「迪凱特號」視角影片,只見「蘭州號」從左方逐漸接近,影片聽到美軍海軍士兵報告:「本艦位置北緯10073,東經11407,與一艘『旅洋II』級(北約代號)導彈驅逐艦遭遇,最近距離45碼;他們正逼近本艦左舷,想把我們擠出去。」為避免兩艦發生碰撞事故,迪凱特號被迫採取技術性閃避。

美國太平洋艦隊官員事後痛批中艦以「不安全且不專業」的方法逼近,並做出「一連串愈來愈具侵略性的動作」,強調「未來我軍仍將繼續在國際法容許的任何地域飛行、航海和作業。」

這樣語帶威脅的字眼恐是首次聽到

對於最新曝光的細節,倫敦英國皇家戰略研究所「漆咸樓」(Chatham House)亞太事務專家海頓(Bill Hayton)分析指出,中方可能考慮過後決定「提高對抗等級」後,才採取如此行動;海頓表示,過去中方只會向對方喊話「你正在進入中國海域,請遠離」等語,但對於「後果自負」這樣語帶威脅的字眼可能是第一次聽到,「據我所知,這是美艦首次收到(中方)採用這種措辭的直接威脅。」

海頓表示,作為美國盟友,同樣會在南海執行巡邏任務,英國不太可能在未得到美國同意下擅自披露這些此前未公開的資料,他認為此舉或旨在展示中國在南海的「不當行為」。