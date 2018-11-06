美中南海衝突細節曝光！ 美艦首次收到「後果自負」威脅...

美國飛彈驅逐艦「迪凱特號」日前在南海航行時遭中艦危險進逼，還首次收到「後果自負」的威脅字眼。（美聯社）

2018-11-06 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕自2016年以來，美海軍與中國就有18次不安全、不專業接觸，日前美國飛彈驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur）在南海執行「航行自由」任務時，就遭到中國解放軍驅逐艦進逼，險些發生碰撞事故，港媒曝光這次衝突的首度公開的細節和部分現場影片。

英國防部內部文件曝光美中南海衝突細節

據香港媒體《南華早報》報導，英國國防部的內部文件，曝光了日前美中軍艦在南海衝突的細節，中國飛彈驅逐艦「蘭州號」向美軍警告：「你正處於一條危險航線。如不改變航向，後果自負。」（You are on dangerous course . If you don't change course your will suffer consequences.）而美艦不予理會，僅回應「我們正在無害通過」。

「蘭州號」隨後直接逼近「迪凱特號」，《南華早報》同時曝光了「迪凱特號」視角影片，只見「蘭州號」從左方逐漸接近，影片聽到美軍海軍士兵報告：「本艦位置北緯10073，東經11407，與一艘『旅洋II』級（北約代號）導彈驅逐艦遭遇，最近距離45碼；他們正逼近本艦左舷，想把我們擠出去。」為避免兩艦發生碰撞事故，迪凱特號被迫採取技術性閃避。

美國太平洋艦隊官員事後痛批中艦以「不安全且不專業」的方法逼近，並做出「一連串愈來愈具侵略性的動作」，強調「未來我軍仍將繼續在國際法容許的任何地域飛行、航海和作業。」

這樣語帶威脅的字眼恐是首次聽到

對於最新曝光的細節，倫敦英國皇家戰略研究所「漆咸樓」（Chatham House）亞太事務專家海頓（Bill Hayton）分析指出，中方可能考慮過後決定「提高對抗等級」後，才採取如此行動；海頓表示，過去中方只會向對方喊話「你正在進入中國海域，請遠離」等語，但對於「後果自負」這樣語帶威脅的字眼可能是第一次聽到，「據我所知，這是美艦首次收到（中方）採用這種措辭的直接威脅。」

海頓表示，作為美國盟友，同樣會在南海執行巡邏任務，英國不太可能在未得到美國同意下擅自披露這些此前未公開的資料，他認為此舉或旨在展示中國在南海的「不當行為」。