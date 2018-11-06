24小時監視！ 外媒：中國當局派百萬漢人住進新疆家庭

中國在新疆實施高壓統治，派出逾百萬漢人大舉進駐維族家庭，圖為在新疆巡邏的中國警察。（美聯社）

2018-11-06 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權理事會6日將對中國的人權紀錄進行第3輪審議，廣受國際社會注目，有外媒披露，中國當局動員逾百萬漢人進駐當地維吾爾族人家中，對他們進行每天24小時監視，藉此決定誰要被送入再教育營。

美國《外交政策》雜誌上月底發表一篇題為「中國的夢魘式寄宿家庭」（China’s Nightmare Homestay）的報導，稱中國政府在新疆大舉派出超過100萬名漢人幹部，住進穆斯林少數民族的家庭，貼身監視村民的一舉一動，藉此評估個別人民對中國政府的忠誠度，及其對伊斯蘭教信仰的程度。

文章指出，這些漢人幹部自詡為「穆斯林人們的大哥大姐」，名義上關心當地居民生活起居，實則協助軍警隊少數民族進行思想灌輸及監視，此外，他們還能決定是否將這些少數民族送入在教育營。

《外交政策》舉例稱，漢人幹部住在少數民族家中，實施24小時全年無休的監視，若有人用阿拉伯語問候、家中有聖典－古蘭經、齋月實施禁食、衣著太長、蓄鬍不符國家規定、在其他國家是否擁有親屬，都有可能引起漢人幹部懷疑，最終將該員或其親屬送入再教育營。

對此，美國《自由亞洲電台》引述流亡美國的中國著名維權律師騰彪評論，指北京當局這種做法可明顯看出，它已不再是普通的獨裁政權，強調「習近平領導下的中國已走上極端」。