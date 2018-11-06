強國官員隨地小便被阻 大鬧餐館吼「老子看鳥不行？」

中國湖北省漢川市城鄉居民醫療保險服務中心副主任劉傳明，日前隨地小便被抓包、大鬧餐館吼叫過程被拍下上網引發熱議。（圖翻攝自《北京時間》官網）

2018-11-06 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省漢川市城鄉居民醫療保險服務中心副主任劉傳明，上月27日晚間不僅試圖隨地小便被抓包，還大鬧餐館吼叫「老子沒有撒尿，我自己看自己（下面）能不能看」，過程被拍下上網引發熱議。事後劉男被行政拘留7天、撤職處分。

綜合中媒報導，湖北漢川網路上流傳一段影片，一名男子與保全發生口角衝突，經確認後證實畫面中的男子為當地醫保中心官員劉傳明，疑似他酒後尿急，但公廁維修封閉進不去，遂欲在巷內就地解決，附近餐館保全見狀連忙勸阻，雙方產生爭執。

報導指出，劉傳明還數度說出「老子沒有撒尿，老子看自己（下面）看不看得？」等字句，並疑似要相關人員道歉。不過，保全自述僅柔性勸說、沒有打罵，「為什麼要賠禮道歉」。

報導提到，2天後涉事的劉傳明自行前往城關派出所投案，被公安機關處以行政拘留7天與停職，不過昨天卻傳出，他除了被嚴重警告，已被該市人社局黨組行政撤職。

中國網友見狀調侃，「這樣的官好霸氣啊，呵呵」、「平時囂張慣了？」「沒有素質」、「丟湖北人的臉」、「這官怎麼當的」、「查一下吧」。