領土缺一塊告中國政府！ 北京高院：人民無權知道國土版圖

中國退伍軍人、獨立研究人員殷敏鴻先後向中國外交部提告2次，控訴中國政府刻意隱瞞領土唐努烏梁海遭俄羅斯占領的消息。（圖擷取自推特）

2018-11-06 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國退伍軍人、獨立研究人員殷敏鴻先後向中國外交部提告2次，控訴中國政府刻意隱瞞領土唐努烏梁海遭俄羅斯占領的消息。中國外交部認為，國土訊息涉密，不屬於政府向人民公開的資訊。北京高級人民法院公告顯示，駁回殷敏鴻上訴，決定不予立案。法律服務公司認為，法院的回答顯示，中國人無權知道中國國土的版圖。

綜合媒體報導，去年8月15日殷敏鴻向中國外交部申請政府訊息公開，查問「1949年以後，中華人民共和國政府有沒有簽署過放棄中國國土（唐努烏梁海地區）的協議？」據了解，唐努烏梁海歷史上屬於中國領土，1914年被沙俄佔領16.8604萬平方公里，建立「圖瓦共和國」；1945年，美蘇英三國簽訂雅爾達協議，承認外蒙古獨立，但是沒有對唐努烏梁海做出明確指示，中國也並未在法律上放棄俄佔唐努烏梁海的領土主權。

去年9月，中國外交部以殷敏鴻申請的資訊涉密，不屬於政府資訊公開範疇為由拒絕答覆殷敏鴻。回函中稱，如果不服，可申請行政覆議或者向法院提起行政訴訟。因此，殷敏鴻在今年3月7日對法院提起訴訟，北京市第三中級人民法院其後裁定不予立案，殷敏鴻再向北京市高級人民法院上訴。

北京高級人民法院今年9月10日裁定，駁回殷敏鴻上訴，維持一審裁定，決定不予立案。該法院認為，簽訂邊界領土條約屬外交國家行為，但已簽訂的條約屬政府資訊，外交部答覆政府訊息公開申請示具體行政行為，不屬於外交國家行為，訴訟請求僅僅是根據政府信息公開條例，要求外交部公開簽訂過的關於唐努烏梁海歸屬的相關條約（如果簽訂過的話）如果沒有簽訂過則回答沒有或不存在，並未對簽訂領土邊界條約的外交國家行為提起訴訟，如要求修改，廢除相關條約等。

中國的「律酷法律」服務有限公司5日在微信上指出，這麼簡單問題，為甚麼搞得這麼複雜，「外交部答覆：中國領土版圖涉密，中國人沒有權利知道；北京高院回答：外交部答覆正確，我們不管。中國的版圖中國人不能知道，誰能知道呢！這個問題太深奧了，無法解答。」

「律酷法律」提到，中國刑法第282條規定非法獲取國家秘密罪，非法獲取國家秘密的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；情節嚴重的，處3年以上7年以下有期徒刑。「律酷法律」諷刺說，「某些人小心了，如過你知道中國實際版圖，是否應該被追究刑事責任呢？」