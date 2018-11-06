遭慫恿活吞蛞蝓致終身癱瘓 28歲澳青年併發症離世

澳洲男子巴拉德（Sam Ballard），19歲時他在一場狂歡派對中為了接受朋友的挑戰，活吞從花園裡抓來的蛞蝓，結果導致他終身癱瘓。（圖擷取自臉書）

2018-11-06 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲男子巴拉德（Sam Ballard），19歲時他在一場狂歡派對中為了接受朋友的挑戰，活吞從花園裡抓來的蛞蝓，結果導致他終身癱瘓，需要別人24小時的全天候照料。最近他在告訴照顧他多年的母親「我愛妳」，之後不久就去世，巴拉德2日因為併發症離世，得年28歲。

2010年，巴拉德在一次狂歡派對中喝了點紅酒，一名朋友慫恿他吃下從花園抓來的幾隻蛞蝓，「吃啊，看你敢不敢！」沒想到吃下蛞蝓後迅速暈倒，送至醫院急救後，被診斷出血液含有「廣東住血線蟲」（Rat Lungworm），隨後又被診斷出罹患嗜酸性腦膜炎（eosinophilic meningo-encephalitis），昏迷長達420天、四肢癱瘓，住院3年後才出院。

巴拉德出院後無法自己行動，經常癲癇發作，身體無法自行控制體溫，並需要透過鼻胃管灌食，母親凱蒂（Katie Ballard）必須全天候照顧他。

綜合媒體報導，澳洲電視節目《The Sunday Project》主持人麗莎威爾金森（Lisa Wilkinson）透露，巴拉德上週五（2日）去世，守護在他身邊的是他的家人和愛他的人，他臨終前對母親說出最後一句話：「我愛妳」。