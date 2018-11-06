美制裁伊朗台獲豁免 波頓：非永久性豁免

2018-11-06 01:20

〔中央社〕美國對伊朗展開「最大施壓」經濟制裁，台灣等8國獲豁免可繼續向伊朗購油，白宮國安顧問波頓今天則提醒，豁免「不可能」是永久性的。

波頓（John Bolton）上午接受福斯財經新聞網訪問，闡述美國對伊朗祭出全面性的經濟制裁，他並以「最大施壓」形容，美國總統川普「言行一致」，即使是美國長期以來的盟友、歐洲的企業，若繼續和伊朗做生意，美國也會祭出制裁行動。

國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）今天表示，華府豁免台灣、中國、印度、希臘、義大利、日本、土耳其及南韓等8國，暫准繼續向伊朗購買原油；財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則指出，美國的這波制裁對象包含伊朗50家銀行及分行、逾200名人士和航運業船舶，並鎖定伊朗國籍航空公司伊朗航空（Iran Air）及其65架以上的飛機。

波頓則指出，美國對伊朗的制裁會「非常嚴格」，這些豁免不是永久性的，「不可能是」，美國會竭盡全力施壓伊朗，目標就是要讓伊朗的原油變成「零出口」，美國也與其他國家合作，要為這些向伊朗購買原油的國家提供替代方案。

主持人問，暫獲豁免的中國，是否已轉向與美國接觸購買原油，也藉以作為川普與中國國家主席習近平在20國集團（G20）峰會期間會面時的見面禮，成為美中貿易達成協議的一個開端。對此，波頓則指出，美國的原油及天然氣產能巨大，這其中確實有許多可能性，歐洲國家除從俄國買，美國也可以是「戰略替代」來源，對「遠東地區」來說也是如此。

他說，中國的銀行已停止為伊朗進行國際金融交易清算，這就是美國經濟實力的巨大展現。

波頓也指出，川普與習近平G2PF3R5901.CAP 11/06/18 01:10:40美制裁伊朗台獲豁免 波頓：非永久性豁免〔中央社〕美國對伊朗展開「最大施壓」經濟制裁，台灣等8國獲豁免可繼續向伊朗購油，白宮國安顧問波頓今天則提醒，豁免「不可能」是永久性的。

波頓（John Bolton）上午接受福斯財經新聞網訪問，闡述美國對伊朗祭出全面性的經濟制裁，他並以「最大施壓」形容，美國總統川普「言行一致」，即使是美國長期以來的盟友、歐洲的企業，若繼續和伊朗做生意，美國也會祭出制裁行動。

國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）今天表示，華府豁免台灣、中國、印度、希臘、義大利、日本、土耳其及南韓等8國，暫准繼續向伊朗購買原油；財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則指出，美國的這波制裁對象包含伊朗50家銀行及分行、逾200名人士和航運業船舶，並鎖定伊朗國籍航空公司伊朗航空（Iran Air）及其65架以上的飛機。

波頓則指出，美國對伊朗的制裁會「非常嚴格」，這些豁免不是永久性的，「不可能是」，美國會竭盡全力施壓伊朗，目標就是要讓伊朗的原油變成「零出口」，美國也與其他國家合作，要為這些向伊朗購買原油的國家提供替代方案。

主持人問，暫獲豁免的中國，是否已轉向與美國接觸購買原油，也藉以作為川普與中國國家主席習近平在20國集團（G20）峰會期間會面時的見面禮，成為美中貿易達成協議的一個開端。對此，波頓則指出，美國的原油及天然氣產能巨大，這其中確實有許多可能性，歐洲國家除從俄國買，美國也可以是「戰略替代」來源，對「遠東地區」來說也是如此。

他說，中國的銀行已停止為伊朗進行國際金融交易清算，這就是美國經濟實力的巨大展現。

波頓也指出，川普與習近平G20「可能會面」，川普使用貿易武器是前所未見的，他相信中國現在也已經了解，美國不會任由中國踐踏世界貿易組織（WTO）的規則，外界可拭目以待。（編輯：張佑之）